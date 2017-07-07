ВККС рассмотрит вопрос о назначении председателя Воронежского облсуда 10 июля

Высшая квалификационная коллегия судей РФ выпустила дополнительную повестку дня в пятницу, 7 июля. Орган рассмотрит вопрос о назначении председателя Воронежского областного суда в понедельник, 10 июля. Единственным кандидатом на должность стал Василий Тарасов, который занимает аналогичный пост в Саратовском областном суде.

До этого в повестке дня ВККС вопросов о Воронежском облсуде не значилось. Поэтому появилось предположение, что решение о рекомендации на должность отложили до сентября.

ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. В сентябре 2016 года ВККС рассматривала заявки на высокую должность и.о. главы облсуда Владимира Анисимова, судьи по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петра Попова и судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрея Уланова. Тогда коллегия отказала всем кандидатам. В марте 2017 года на посте председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Но и их коллегия отказалась рекомендовать для назначения на должность.