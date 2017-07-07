«Единая Россия» выдвинула Сергея Липина кандидатом на должность главы Шелехова
Выборы состоятся 10 сентября.
Выборы состоятся 10 сентября.
«Единороссы» Шелеховского района выдвинули на заседании политсовета кандидатом на должность главы Шелеховского района Приангарья Сергея Липина. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 10 сентября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
557 избирательных кампаний по выборам в органы МСУ пройдут в Иркутской области.
«Местный политический совет определил, кто будет выдвинут от партии “Единая Россия” на муниципальных выборах. Так, на должность главы Большелугского муниципального выдвинута Инга Рылова, Олхинского — Владислав Кошкин, Шаманского — Максим Рысь», — сообщил секретарь Шелеховского отделения партии Алексей Тенигин.
Партийцы также определились с кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления. Местный политсовет тайным голосованием выдвинул кандидатов в депутаты Думы Большелугского городского поселения, Олхинского, Шаманского и Подкаменского сельских поселений, Думы Шелеховского городского поселения. Также местный политсовет назначил уполномоченного представителя избирательного объединения.
Напомним, что региональный политсовет ЕР согласовал часть кандидатов для последующего выдвижения местными политсоветами на муниципальных выборах. «Единороссы» определились с кандидатами более чем на 90% выборных мандатов.