«Единая Россия» выдвинула Сергея Липина кандидатом на должность главы Шелехова

«Единороссы» Шелеховского района выдвинули на заседании политсовета кандидатом на должность главы Шелеховского района Приангарья Сергея Липина. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 10 сентября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЕР.

557 избирательных кампаний по выборам в органы МСУ пройдут в Иркутской области.

«Местный политический совет определил, кто будет выдвинут от партии “Единая Россия” на муниципальных выборах. Так, на должность главы Большелугского муниципального выдвинута Инга Рылова, Олхинского — Владислав Кошкин, Шаманского — Максим Рысь», — сообщил секретарь Шелеховского отделения партии Алексей Тенигин.

Партийцы также определились с кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления. Местный политсовет тайным голосованием выдвинул кандидатов в депутаты Думы Большелугского городского поселения, Олхинского, Шаманского и Подкаменского сельских поселений, Думы Шелеховского городского поселения. Также местный политсовет назначил уполномоченного представителя избирательного объединения.