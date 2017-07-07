Куратором градостроительного блока воронежской мэрии стал Артур Кулешов
Исполняющего обязанности
Исполняющего обязанности
Исполняющим обязанности замглавы воронежской администрации по градостроительству стал бывший замруководитель областного департамента строительной политики Артур Кулешов. Его назначили на должность в пятницу, 7 июля. В тот же день новый
Мэр Воронежа Александр Гусев сообщил о возможном назначении Артура Кулешова на должность куратора градостроительной политики в середине мая 2017 года. Глава города отметил, что кандидатура «никем не навязана», и подчеркнул, что Артур Кулешов сможет проявить себя на новом посту.