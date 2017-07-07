Куратором градостроительного блока воронежской мэрии стал Артур Кулешов

Исполняющим обязанности замглавы воронежской администрации по градостроительству стал бывший замруководитель областного департамента строительной политики Артур Кулешов. Его назначили на должность в пятницу, 7 июля. В тот же день новый вице-мэр приступил к работе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации.