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15:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Куратором градостроительного блока воронежской мэрии стал Артур Кулешов

Исполняющего обязанности вице-мэра по градостроительству назначили 7 июля.

Исполняющим обязанности замглавы воронежской администрации по градостроительству стал бывший замруководитель областного департамента строительной политики Артур Кулешов. Его назначили на должность в пятницу, 7 июля. В тот же день новый вице-мэр приступил к работе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации.

Мэр Воронежа Александр Гусев сообщил о возможном назначении Артура Кулешова на должность куратора градостроительной политики в середине мая 2017 года. Глава города отметил, что кандидатура «никем не навязана», и подчеркнул, что Артур Кулешов сможет проявить себя на новом посту.

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