Нацполиция открыла дело против «Миротворца»

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве по поручению прокуратуры города Киева расследует уголовное производство по факту публикации на сайте «Миротворец» списков журналистов, которые якобы аккредитованы в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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«С целью объективного расследования и принятия неотложных мер реагирования полиция просит представителей СМИ, чьи фамилии и контактные данные размещены на страницах вышеупомянутого сайта и которые вследствие этого получили или испытывают препятствование их законной профессиональной деятельности, обратиться в следственное управление ГУНП в Киеве для дачи показаний в качестве свидетелей по поводу указанных фактов», — информирует полиция.

Напомним, ранее «Миротворец» опубликовал новый список журналистов, получавших аккредитацию в самопровозаглшенной ДНР.

«Миротворец» уже публиковал списки журналистов, работающих на территории ДНР, с указанием их персональных данных. Были опубликованы имена 5 тысяч представителей СМИ. Журналисты заявили, что шокированы фактом обнародования своих персональных данных. Они сообщили, что им начали звонить и отправлять письма с угрозами. На данный момент работа сайта, который предлагалось закрыть, возобновлена в полном объеме.