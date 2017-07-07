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16:22 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Как мы вырастим наших детей, таким и будет наше будущее

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в открытии детского сада в своем родном селе Садова, реконструированного при поддержке румынского государства.

Источник: Actualitati.md

—  Благодарю за этот дружелюбный и полезный жест наших румынских коллег. Мы всегда приветствовали и поддерживали проекты, которые имеют социальную направленность, которые помогают людям и в которых отсутствует идеологический или политический акцент. Я призываю и других иностранных партнеров запускать социальные проекты в Молдове, особенно тех, которые поддерживают детей и молодежь.

В этом детском саду я получил образование, и до 1982 года у меня сохранились прекрасные воспоминания о том периоде детства. И наш подарок сегодня, в день открытия детского сада, игровая площадка для детей от фонда Первой леди Din Suflet. Внесем наш вклад в счастливое детство и хорошее воспитание. Как мы вырастим наших детей, таким и будет наше будущее, — подчеркнул глава государства.

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