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15:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Официально выдвинут девятый кандидат на пост свердловского губернатора

Им стала серебряная медалистка Олимпиады-2004 Олеся Красномовец.

Необходимые для выдвижения на выборы в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области документы представила в рабочую группу региональной избирательной комиссии Олеся Красномовец. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее она была выдвинута на партийной конференции свердловского регионального отделения партии «Патриоты России». Она стала первой женщиной из официально выдвинутых кандидатов на пост главы региона. Также она является титулованным легкоатлетом, а на Олимпиаде-2004 года она завоевала серебряную награду.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области о намерении баллотироваться в губернаторы заявили 11 человек. На данный момент официально выдвинули свои кандидатуры девять претендентов. Помимо Олеси Красномовец это Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Константин Киселёв от партии «Зелёных», Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Евгений Куйвашев от «Единой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Евгений Ройзман от «Яблока», Дмитрий Сергин выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР.

Также на партийных конференциях были выдвинуты в качестве кандидатов в губернаторы Свердловской области Евгения Чудновец от «Интернациональной партии России» и Иван Волков от партии «Российский общенародный союз», но они пока не представили документы в свердловский избирком.

Напомним, что теперь кандидатам прошедшим официальное выдвижение необходимо собрать подписи не менее 126 депутатов городских округов Свердловской области, причём сделать это нужно в трёх четвертях муниципалитетах региона до 24 июля. В этом случае претендент будет официально зарегистрирован в избирательной комиссии в качестве кандидата.

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