Официально выдвинут девятый кандидат на пост свердловского губернатора

Необходимые для выдвижения на выборы в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области документы представила в рабочую группу региональной избирательной комиссии Олеся Красномовец. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее она была выдвинута на партийной конференции свердловского регионального отделения партии «Патриоты России». Она стала первой женщиной из официально выдвинутых кандидатов на пост главы региона. Также она является титулованным легкоатлетом, а на Олимпиаде-2004 года она завоевала серебряную награду.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области о намерении баллотироваться в губернаторы заявили 11 человек. На данный момент официально выдвинули свои кандидатуры девять претендентов. Помимо Олеси Красномовец это Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Константин Киселёв от партии «Зелёных», Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Евгений Куйвашев от «Единой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Евгений Ройзман от «Яблока», Дмитрий Сергин выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР.

Также на партийных конференциях были выдвинуты в качестве кандидатов в губернаторы Свердловской области Евгения Чудновец от «Интернациональной партии России» и Иван Волков от партии «Российский общенародный союз», но они пока не представили документы в свердловский избирком.