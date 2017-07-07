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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермская ЦБК пожертвовала на кампанию Максима Решетникова 1 млн рублей

АО ГП «Пермская ЦБК» перечислило на избирательный счет врио губернатора Пермского края и кандидата на должность главы региона Максима Решетникова 1 млн рублей.

Данные об этом содержатся в отчете о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств от 6 июля 2017 года, опубликованном на сайте краевой избирательной комиссии.

Всего на счет Максима Решетникова поступило 32,5 млн рублей из них израсходовано 2,2 млн. На избирательном счету кандидата от КПРФ Ирины Филатовой 305 тысяч рублей из них на кампанию потрачено 133,7 тысячи. Кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов располагает 60 тысячами рублей из которых было израсходовано 52,5 тысячи. На счету Константина Окунева, выдвинутого партией «Города России» 50,5 тысяч рублей, потратил кандидат 25,9 тысяч. На избирательный счет справороса Владимира Аликина поступило 35 тысяч рублей, столько же было израсходовано. Кандидат от ЛДПР Олег Постников располагал 26 тысячами рублей, столько же и потратил. На счету кандидата от «Партии Великое Отечество» Олега Хараськина 10 тысяч рублей, половина из этих средств была потрачена на кампанию.

Группа предприятий «ПЦБК» была основана в 1959 году и является крупнейшим предприятием гофроупаковочной отрасли России. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором компании является Владимир Шивалин.

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