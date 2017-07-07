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15:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии глава Минздрава объяснил скандальное назначение главврача Бураевской ЦРБ

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Министр здравоохранения Башкортостана Анвар Бакиров объяснил назначение на должность главврача Бураевской ЦРБ Салавата Камалетдинова, деятельность которого ранее подверглась критике парламентариев республики.

С просьбой разъяснить ситуацию к главе ведомства обратился депутат Ильдар Исангулов в рамках пленарного заседания.

Депутат пояснил, что в 2013 году законодательное собрание получило много жалоб и обращений из Иглинского района. На месте группа парламентариев выслушала жалобы врачей, в частности, о том, что их заставляют делать приписки. После визита депутатской группы главный врач Иглинской районной больницы Салават Камалетдинов был освобожден от занимаемой должности. Депутат, ссылаясь на данные Прокуратуры республики, рассказал, что за главврачом числилось «10 квартир в Уфе, несколько коттеджей». Депутаты уверены, что здесь можно говорить о коррупционной составляющей. Однако не так давно медик получил новое назначение. Теперь он — главный врач Бураевской больницы.

Глава Минздрава ответил, что этот вопрос необходимо обсуждать с главой муниципального образования. По его словам, решение принималось «во взаимодействии с муниципальными образованиями».

«Мы провели несколько отборов претендентов на должность главных врачей, но остановились на Салавате Халяфовиче», — сообщил министр.

В то же время Анвар Бакиров отметил, что помнит событие четырехлетней давности и сюжеты в СМИ.

«Поймите, что ни одного официального судебного документа нет. Вы ссылаетесь на Прокуратуру, а я не видел этого документа. Мы просматриваем все документы, касающиеся антикоррупционной составляющей, и на сегодняшний день мы не получили подтверждения. Нельзя ставить крест на человеке, который обладает навыками организации здравоохранения. Я думаю, что это право работодателя и согласовано с руководителем администрации муниципального образования».

Министр заверил депутатский корпус, что «если он (Салават Камалетдинов) не подтвердит свою значимость и профессиональные знания в течение полугода, и не изменит ситуацию, которая складывается сегодня в Бураево, контракт с ним не будет продолжен».

В 2013 году группа депутатов прибыла в Иглино для проверки жалоб, поступавших в адрес Госсобрания РБ. Коллектив больницы был недоволен главным врачом Салаватом Камалетдиновым — якобы управленец заставлял подчиненных фальсифицировать документы посещаемости, предоставляемые страховщикам.

Поступавшие жалобы затронули докторов, переехавших в район по программе «Земский доктор». Медики жаловались на маленькую зарплату. Кроме того, их заставляли заниматься приписками посещаемости: при норме в 600 накручивали до 1800 посещений.

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