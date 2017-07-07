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16:58 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил проверить ценообразование на лекарственном рынке Беларуси

7 июля, Копысь /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Ценообразование на лекарственном рынке Беларуси будет проверено. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с жителями городского поселка Копысь и близлежащих населенных пунктов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы контролируем цены. Но коль вы ставите вопрос о том, что у нас все-таки дороговатые лекарства, значит, есть проблемы. Обещаю вам, что (помощники мои это слышат, вы передайте в правительстве, чтобы проанализировали и мне доложили, что за лекарства дорогие, какие лекарства люди не могут купить) я еще раз посмотрю на факторы ценообразования, — сказал Александр Лукашенко. — Но вы знаете мое отношение: насколько возможно сегодня, я пытаюсь сдерживать цены. Уже и профсоюзы к этому подключил».

С другой стороны, обратил внимание Президент, если опустить цены на те же лекарства, проблемы появятся у предприятий, которые производят медпрепараты. А значит, у работников резко упадет зарплата.

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«Высокие цены — это хорошо для производителя. А производство — это величайшая ценность. Но производителю нельзя давать возможность жиреть за наш счет. Поэтому это такая, знаете, очень сложная ситуация. Как проконтролировать цены, когда у нас рыночная экономика, когда полная свобода. Но мы тем не менее стараемся это делать», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что еще 6 лет назад в Беларуси производилось около 18% лекарств, реализуемых в стране. Все остальное привозилось из-за границы. Фактически, это было угрозой для республики, ведь иностранные производители могли кардинально завысить цены или вовсе прекратить поставки в Беларусь. Этот вопрос сродни продовольственной безопасности.

«На сегодняшний день мы имеем 56−57% собственных лекарств. Но исходный материал, субстанцию мы закупаем в разных странах мира, и на их основе производим здесь лекарства», — заметил Президент.

При этом большинство белорусских медпрепаратов стоят в пределах $1−2. И лишь только небольшая часть препаратов имеет высокую стоимость.

«Там очень сложно контролировать цену, потому что или субстанция очень дорогая, из которой мы здесь производим лекарства, или мы покупаем импортные лекарства — там свою цену не вставишь», — пояснил глава государства.

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