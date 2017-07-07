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16:14 (мск), источник: УНИАН

Украина будет выполнять согласованную с МВФ программу реформ — Гройсман

Премьер напомнил, что в перечне первоочередных реформ Кабмина — изменения в пенсионной, образовательной, медицинской, земельной сферах и приватизации.

Источник: УНИАН

Правительство Украины остается преданным избранному курсу реформ и будет и дальше выполнять действующую программу преобразований, согласованную с одним из ключевых партнеров Украины — Международным валютным фондом.

Как сообщается на правительственном портале, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital.

«У нас открытый партнерский диалог, мы откровенны и понимаем друг друга, поэтому сможем найти оптимальные решения в интересах людей и развития государства. У нас есть повестка дня реформ, есть понимание путей их внедрения. Работа с МВФ будет продолжена в рамках программы, на которую мы вышли. Мы должны быть прогнозируемыми, последовательными и выполнять взятые обязательства», — сказал Гройсман.

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Премьер-министр напомнил, что правительство перешло на среднесрочное планирование, а в перечне его первоочередных реформ — изменения в пенсионной, образовательной, медицинской, земельной сферах и приватизации.

«И эти реформы нужны не МВФ, а Украине. Воплощение изменений позволит преодолеть кризис и обеспечить устойчивое экономическое развитие», — сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную — до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 миллиарда долларов из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.

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