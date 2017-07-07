Украина будет выполнять согласованную с МВФ программу реформ — Гройсман
Премьер напомнил, что в перечне первоочередных реформ Кабмина — изменения в пенсионной, образовательной, медицинской, земельной сферах и приватизации.
Премьер напомнил, что в перечне первоочередных реформ Кабмина — изменения в пенсионной, образовательной, медицинской, земельной сферах и приватизации.
Правительство Украины остается преданным избранному курсу реформ и будет и дальше выполнять действующую программу преобразований, согласованную с одним из ключевых партнеров Украины — Международным валютным фондом.
Как сообщается на правительственном портале, об этом заявил
«У нас открытый партнерский диалог, мы откровенны и понимаем друг друга, поэтому сможем найти оптимальные решения в интересах людей и развития государства. У нас есть повестка дня реформ, есть понимание путей их внедрения. Работа с МВФ будет продолжена в рамках программы, на которую мы вышли. Мы должны быть прогнозируемыми, последовательными и выполнять взятые обязательства», — сказал Гройсман.
«И эти реформы нужны не МВФ, а Украине. Воплощение изменений позволит преодолеть кризис и обеспечить устойчивое экономическое развитие», — сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, в рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную — до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в парламенте.
По словам