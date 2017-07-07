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16:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

Губернатор поздравил воронежцев с Днём семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник был придуман в 2008 году в качестве российской альтернативы Международному дню Святого Валентина.

В его основе лежит православный праздник. В этот день чествовали святых Петра и Февронью Муромских. История их любви стала примером для супружеских пар всех поколений. И сегодня мир, добро, тепло домашнего очага остаются самыми главными ориентирами.

С предстоящим праздником воронежцев поздравил губернатор Алексей Гордеев.

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