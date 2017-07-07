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16:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье ликвидированы две партии

ПЕРМЬ, 7 июля, ФедералПресс. Пермская краевая избирательная комиссия на своем заседании 6 июля рассмотрела результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий в I квартале 2017 года, сообщает пресс-служба избиркома.

Нарушений порядка финансирования и расходования денег со стороны реготделений политических партий не установлено. Свои сведения в ИКПК не представили «Альянс зеленых — народная партия», «Народ против коррупции», «Российская партия народного управления», «Родина» и «Партия малого бизнеса России».

Суд ликвидировал отделения партий «Народ против коррупции» и «Альянс зеленых». За систематическое непредоставление сведений на полгода приостановлена деятельность реготделения «Российской партии народного управления». А «Родине» и «Партии малого бизнеса России» вынесены письменные предупреждения управления Минюста РФ по Пермскому краю. Они обязаны устранить нарушения до 21 июля.

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