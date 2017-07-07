В Молдове «на подходе» новое правительство
Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе центральной власти.
Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе центральной власти.
КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Парламент Молдовы утвердил в пятницу в окончательном чтении проект реформы правительства. Соответствующую инициативу поддержали 53 депутата.
В проекте указано, что из нового правительства исчезнут должности
В документе не указано точное количество министерств в новом кабмине, в то же время премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.
Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый
Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.
Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что до окончания текущей
Кабинет министров под руководством демократа Филипа 8 июня утвердил проект реформы центральной власти, который подразумевает реформу правительства. Инициатором этих преобразований выступила Демократическая партия, являющаяся самой крупной в парламенте.