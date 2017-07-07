В Молдове «на подходе» новое правительство

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Парламент Молдовы утвердил в пятницу в окончательном чтении проект реформы правительства. Соответствующую инициативу поддержали 53 депутата.

В проекте указано, что из нового правительства исчезнут должности вице-министров. В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари.

В документе не указано точное количество министерств в новом кабмине, в то же время премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

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Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.

Ранее спикер парламента Андриан Канду заявлял, что до окончания текущей весенне-летней сессии депутаты утвердят закон и новую структуру правительства. До конца года будет переходный период, в течение которого произойдет трансформация от 16 министерств к их меньшему количеству. На следующей неделе премьер-министр Павел Филип представит в парламенте новую структуру правительства.