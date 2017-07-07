Лорд-мэр лондонского Сити едет в Казахстан

Цель визита Лорд-мэра, по данным посольства, укрепление коммерческих связей между Великобританией и Казахстаном и продвижение Великобритании как одного из лучших мест для инвестиций и ведения совместного бизнеса. Лорд-мэр приедет в Астану на три дня в сопровождении делегации банкиров, юристов и консультантов. Он посетит Международную выставку ЭКСПО-2017 и встретится с Премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым, министром финансов Республики Казахстан Бахытом Султановым, Управляющим Международного финансового центра «Астана», Кайратом Келимбетовым, председателем правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest», Максатом Кабашевым, и председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболатом Досаевым. Он также проведет круглые столы с британскими бизнесменами, работающими в Казахстане, и выступит по вопросам исламского финансирования.

«Казахстан — невероятно важный рынок для Великобритании, и я рад, что вместе со мной приехала такая внушительная бизнес-делегация. В настоящее время Великобритания является шестым крупнейшим инвестором в Казахстане, а с момента обретения страной независимости в 1991 году наши инвестиции достигли более 20 миллиардов фунтов стерлингов. Однако, имеется ряд финансовых услуг, где, как я считаю, есть потенциал для более тесного экономического сотрудничества. Исламское финансирование, “зеленое” финансирование и рост финансовых технологий — вот только часть из них. Сити также рассматривает возможности для поддержки развития Астаны как крупного международного финансового центра, наряду с поиском возможностей для финансирования инфраструктуры, относящейся к инициативе “Один пояс — один путь”. Во время встреч я буду заверять инвесторов в том, что климат Великобритании после Брексита по-прежнему надежен, открыт для бизнеса и предлагает огромный потенциал. Лондон по-прежнему остается мировым финансовым центром номер один, и мы продолжим предоставлять широкий выбор вариантов финансирования амбициозным казахстанским фирмам, особенно ввиду диверсификации экономики и отхода от ставки на нефть и газ», — сказал Пармли.