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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Власти Москвы вновь не согласовали митинг «За свободный интернет!»

Мэрия Москвы не согласовала площадку для проведения акции «За свободный интернет» против досудебной блокировки интернет-ресурсов, «закона о мессенджерах» и «пакета Яровой». Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент региональной безопасности Москвы.

В ведомстве сообщили, что в этот день на Бульварном кольце, где должен был пройти митинг, будут проводиться ремонтные работы по программе «Моя улица».

В департаменте заявили, что организаторы предоставили «противоречивую информацию по сути данного мероприятия».

По данным издания, пресс-секретарь партии ПАРНАС Алла Полищук рассказала, что партия подаст повторное заявление на проведение митинга 23 июля.

Кроме ПАРНАСа организаторами акции выступили: партия «Демократический выбор», Партия 5 декабря, «Пиратская партия России», Либертарианская партия и организация «РосКомСвобода».

Участники митинга собирались пройти по бульварам от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Изначально планировались, что акция пройдет 9 июля, однако столичные власти отказались ее согласовать из-за Кубка конфедераций.

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