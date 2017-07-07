Власти Москвы вновь не согласовали митинг «За свободный интернет!»

В ведомстве сообщили, что в этот день на Бульварном кольце, где должен был пройти митинг, будут проводиться ремонтные работы по программе «Моя улица».

В департаменте заявили, что организаторы предоставили «противоречивую информацию по сути данного мероприятия».

По данным издания, пресс-секретарь партии ПАРНАС Алла Полищук рассказала, что партия подаст повторное заявление на проведение митинга 23 июля.

Кроме ПАРНАСа организаторами акции выступили: партия «Демократический выбор», Партия 5 декабря, «Пиратская партия России», Либертарианская партия и организация «РосКомСвобода».