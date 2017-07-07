Власти Москвы вновь не согласовали митинг «За свободный интернет!»
Мэрия Москвы не согласовала площадку для проведения акции «За свободный интернет» против досудебной блокировки
Мэрия Москвы не согласовала площадку для проведения акции «За свободный интернет» против досудебной блокировки
В ведомстве сообщили, что в этот день на Бульварном кольце, где должен был пройти митинг, будут проводиться ремонтные работы по программе «Моя улица».
По данным издания,
Кроме ПАРНАСа организаторами акции выступили: партия «Демократический выбор», Партия 5 декабря, «Пиратская партия России», Либертарианская партия и организация «РосКомСвобода».
Участники митинга собирались пройти по бульварам от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Изначально планировались, что акция пройдет 9 июля, однако столичные власти отказались ее согласовать