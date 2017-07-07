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18:37 (мск), источник: ТАСС

Дума вводит уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за «карусели» на выборах

За подобные правонарушения сейчас действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за так называемые карусели и за вбросы на выборах. Его авторами выступили депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас.

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Согласно тексту инициативы, предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме». Она предусматривает, что выдача членом избиркома или комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо другого избирателя или более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданам заполненных бюллетеней наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За получение бюллетеня для голосования вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 4 лет. Если же такие действия совершаются группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то максимальные санкции предлагается ужесточить вплоть до пяти лет лишения свободы.

За подобные правонарушения сейчас действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тыс. рублей.

Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса, борьбу с фальсификациями. Введение уголовной ответственности за указанные правонарушения является необходимой мерой.
Павел Крашенников
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

По его словам, «избирательные карусели — это мошенничество, последствия которого в зависимости от уровня выборов могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права». Поэтому, по его словам, «бороться с такими общественно опасными деяниями следует самым кардинальным образом». Проект закона получил положительные отзывы правительства и Верховного суда РФ.

Комментарии
1
Sergey Sergey
)) Ага!
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