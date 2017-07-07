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17:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Состоялась встреча делегаций Республики Башкортостан и Республики Крым

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в Симферополе состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Главы Крыма Сергея Аксёнова с участием делегаций двух республик. Обсуждались перспективы укрепления и развития межрегионального сотрудничества, возможности реализации совместных проектов.

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фотографий
6
фотографий

Сергей Аксёнов выразил благодарность за гостеприимство во время визита делегации Крыма в Башкортостан в мае этого года.

— Спасибо за теплоту, желание оказать поддержку, за добрые слова и конкретные дела! За дела Вам ещё завтра в Белогорском районе люди скажут сами. Услышите, насколько они ценят те отношения, которые сложились, ту большую работу, которую Башкортостан проводит совместно с Республикой Крым и конкретно в Белогорском районе, — сказал Глава Крыма. — Уверен, что как раз в рамках такого общения мы укрепляем наши дружеские отношения, а это соответственно будет влиять на результат, без всяких сомнений. Мы обречены на успех, это без вариантов. В дружбе между субъектами Российской Федерации заключается в том числе сила России, нашей большой страны.

— Наши территории исторически связывает очень многое. Наши башкирские казачьи войска воевали здесь во все крымские войны. Наши воители привозили отсюда жён и интересные имена. Так что исторически все наши отношения давным-давно налажены, — сказал Рустэм Хамитов. — Кроме того, в советское время наши предприятия работали в Крыму, имели и дома отдыха, и санатории. Нам связывали производственные отношения. Конечно, сегодня мы уже на новом этапе, строим с Вами, Сергей Валерьевич, уже новое здание отношений. Надеюсь, что оно будет надёжным, крепким.

По итогам встречи был подписан Меморандум между Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Башкортостан. Подписи под документом поставили Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов.

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