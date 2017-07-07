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17:21 (мск), источник: Sputnik.md

Завершен сбор подписей для референдума по отставке Киртоакэ

Завершен сбор подписей для референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Инициативная группа по организации референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева завершила в пятницу сбор подписей и передала их в суд сектора Буюкань для подтверждения, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Партии социалистов Молдовы.

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«Мы благодарим всех граждан муниципия, которые поддержали нашу инициативу, а также всех членов инициативной группы, которые собирали подписи за отставку Дорина Киртоакэ», — сказал представитель инициативной группы, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Он отметил, что члены инициативной группы выполнили все требования по процедуре и рассчитывают на положительное решение суда.

«Осенью пройдет референдум, и мы, наконец, освободим город от этого мэра», — заявил Батрынча.

В течение 15 дней суд должен проверить и подтвердить правильность заполнения листов и оформления документов. Затем суд передает весь пакет муниципальному совету Кишинева, который должен предложить Центральной избирательной комиссии дату проведения референдума.

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Завершен сбор подписей для референдума по отставке Киртоакэ
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