В Гамбурге проходит первая встреча Путина и Трампа

Источник: AP 2017

В переговорах также принимают участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Сергей Лавров и переводчики.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов.

Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.

Утром на полях саммита уже прошли переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Сергея Лаврова, встреча длилась около часа.

В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.