Порошенко назначил главу миссии Украины при НАТО
Указ о назначении подписал президент.
Указ о назначении подписал президент.
Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко назначен главой миссии Украины при НАТО.
Соответствующий указ № 179/2017 подписал президент Петр Порошенко, сообщили в
«Назначить Вадима Владимировича Пристайко Главой Миссии Украины при НАТО», — говорится в указе.
Как сообщал УНИАН, в рамках визита Североатлантического совета в Киев, который состоится
В 2007—2009 годах Пристайко работал заместителем директора департамента НАТО. Кроме этого в 2012—2014 годах занимал должность посла Украины в Канаде.