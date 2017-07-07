Порошенко назначил главу миссии Украины при НАТО

Источник: УНИАН

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко назначен главой миссии Украины при НАТО.

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Соответствующий указ № 179/2017 подписал президент Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Назначить Вадима Владимировича Пристайко Главой Миссии Украины при НАТО», — говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита Североатлантического совета в Киев, который состоится 9—10 июля , под председательством генсека НАТО и с участием президента Петра Порошенко пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.