Проект введения талонов на еду был принят сегодня в первом чтении

Источник: Publika.md

Эту инициативу председателя парламента Андриана Канду поддержали большинство присутствующих депутатов.

Согласно проекту, для начала такие талоны смогут выдать своим сотрудникам только частные компании, с социальным капиталом не менее 10 миллионов леев. Они смогут заключить контракты с заведениями общественного питания и магазинами.

Стоимость талонов будет в 45 леев и выдавать их будут в качестве дополнительных бонусов к зарплате. Их стоимость будет индексироваться каждый год в зависимости от инфляции.

Как уверены авторы законопроекта, нововвоведение будет способствовать повышению производительности труда. Они предлагают выдавать талоны на питание и на предприятиях публичного сектора.

«Мы бы очень хотели, чтобы новый опыт прижился в публичном, и в бюджетном секторах. Можно начать с самых уязвимых работников, например преподавателей, воспитателей, работников социальной защиты», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Некоторые депутаты выразили опасение, что введение талонов создаст новую почву для коррупции.

«Если говорить о коррупции, то она существует и без этих талонов на питание. Они — вид надбавки к зарплате, но могут стать своего рода инструментом борьбы в том числе с коррупцией или уклонениями от уплаты налогов. В нашем случае речь идёт о заплатах в конверте», — отметил председатель парламента Андриан Канду.

Ряд депутатов настаивали, что вместо талонов все же следует выдавать работникам деньги.

«Предположим, у нас есть бюджет, чтобы добавить по 800 леев в виде талонов к зарпалтам работников публичного сектора. Но не лучше ли выдать эти средства деньгами? И не тратить бюджет еще на администрирование выдачи талонов?», — заявил депутат ЛДПМ Вадим Пистринчук.

«Идея талонов на питание для работников появилась на частных предприятиях Великобритании и Италии. В 50-е годы, такие большие компании как FIAT приняли решение предоставить своим работникам определенные льготы. Не повышать им зарплаты и не выдавать премий, которые они могли бы потратить на покупку алкогольных напитков, одежды, товары для дома или на отпуск. А выдавать талоны на питание, чтобы работники укрепили здоровье, лучше работали и тем самым поддерживали здоровье всего общества», — ответил председатель парламента Андриан Канду.