Сотрудники примэрии Бачой находятся под следствием

Источник: Noi.md

Чиновники подозреваются в благоприятствовании двум экономическим агентам при проведении тендера на реконструкцию местного детского сада-яслей.

Согласно материалам следствия, в одном случае рабочая группа по отбору компаний, которые будут заниматься ремонтом крыши дошкольного учреждения, благоприятствовала компании, которая не отвечала ряду условий. Несмотря на то, что у экономического оператора в последние три года не было контрактов, превышающих 2 миллиона леев, и ему не хватало опыта, примэрия назвала его победителем и заключила с ним контракт на сумму 5 320 678 леев.

В другом случае, также вопреки условиям спецификации, рабочая группа назначила победителем компанию без опыта работы, заключив договор на сумму 11 697 894 леев. В соответствии с договором, компания должна была проводить ремонтные работы внутри детского сада.