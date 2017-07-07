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18:41 (мск), источник: Noi.md

Сотрудники примэрии Бачой находятся под следствием

Антикоррупционные прокуроры и офицеры Национального центра начали расследование в отношении руководства примэрии Бачой за превышение должностных полномочий.

Источник: Noi.md

Чиновники подозреваются в благоприятствовании двум экономическим агентам при проведении тендера на реконструкцию местного детского сада-яслей.

Согласно материалам следствия, в одном случае рабочая группа по отбору компаний, которые будут заниматься ремонтом крыши дошкольного учреждения, благоприятствовала компании, которая не отвечала ряду условий. Несмотря на то, что у экономического оператора в последние три года не было контрактов, превышающих 2 миллиона леев, и ему не хватало опыта, примэрия назвала его победителем и заключила с ним контракт на сумму 5 320 678 леев.

В другом случае, также вопреки условиям спецификации, рабочая группа назначила победителем компанию без опыта работы, заключив договор на сумму 11 697 894 леев. В соответствии с договором, компания должна была проводить ремонтные работы внутри детского сада.

В целях обеспечения объективного расследования всех аспектов, сегодня антикоррупционные прокуроры провели ряд действий по уголовному преследованию, в том числе обыски в кабинетах и по месту жительства подозреваемых. По названным фактам было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Это деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. Дело находится в ведении антикоррупционной прокуратуры и расследование продолжается.

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