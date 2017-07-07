Земельная реформа на 90% подготовлена, но нуждается в обсуждении — Гройсман
По словам
По словам
Земельная реформа, предусматривающая возможность покупки и продажи ограниченной площади сельхозземель между гражданами Украины, подготовлена на 90%, но нуждается в обсуждении с собственниками и пользователями таких земель, а также в проработке доступа фермерских хозяйств к кредитованию.
Об этом сообщила
«Мы на 90% концептуально готовы. Должны провести больше дискуссий — это чувствительный вопрос. После того, как сформируем новый взгляд на земельную реформу — тогда и внесем законопроект (на рассмотрение парламента — УНИАН), — сказал глава правительства. — Важно учитывать мнение граждан, владельцев и пользователей земли. Хотим провести реформу в интересах фермерства. И в рамках реформы найти инструменты финансирования и доступа к недорогим и длинным кредитам для фермеров».
По словам Гройсмана, реформа должна стать двигателем развития экономики и основой формирования добавленной стоимости.
«Такая модель будет способствовать развитию фермерского движения в Украине, и для нас это очень важно: фермерское движение — это основа для развития национальной экономики, создания добавленной стоимости в Украине», — отметил премьер.
Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Международный валютный фонд отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 миллиарда долларов
Согласно ранее предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины — физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га.