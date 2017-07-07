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19:54 (мск), источник: РБК

Первая встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов

Завершилась первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали более двух часов.

Источник: AP 2017

В Гамбурге завершилась первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продлилась 2 часа 15 минут, сообщает «Интерфакс». «РИА новости» отмечает, что встреча Путина и Трампа продлилась 2 часа 20 минут. Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что переговоры длились около 2,5 часов.

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Встреча проходила за закрытыми дверями. В течение шести минут перед началом переговоров оба лидера в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также переводчиков обменялись несколькими репликами.

Так Трамп заявил, что для него большая честь встретиться с российским коллегой. Американский президент выразил надежду на позитивный результат встречи. Путин в свою очередь сказал, что рад познакомиться с Трампом лично и также выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты.

Отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи лидеры стран не стали.

После этого журналистов попросили удалиться, и встреча продолжилась уже без прессы.

Информация о результатах встречи пока не поступала. Ожидается, что о ее итогах журналистам расскажет глава МИД России Сергей Лавров.

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Комментарии
5
Ротокан Карлович
поляк ,то какой довольный(туск)и юнкер ,ещё на ногах...Класс.А Трампу-орден...
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Леонид Барковский
И что? Мы опять всех переиграли?
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Леонид Кривко
Болтовня. А где толк?
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