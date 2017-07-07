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20:33 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Путин обсудил с Трампом Сирию, Украину и кибербезопасность

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом в ходе встречи в Гамбурге ситуацию на Украине и в Сирии, а также борьбу с терроризмом и кибербезопасность.

Источник: AP 2017

Первая встреча Путина и Трампа продолжалась почти два с половиной часа. На переговорах также присутствовали глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности.
Владимир Путин

Трамп пока не высказался по итогам встречи.

Приветствуя российского коллегу перед встречей, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге — это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным, и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.

Тем временем в США продолжается расследование возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США. Россия все обвинения неоднократно отвергала.

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