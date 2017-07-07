Путин обсудил с Трампом Сирию, Украину и кибербезопасность

Первая встреча Путина и Трампа продолжалась почти два с половиной часа. На переговорах также присутствовали глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности.

Приветствуя российского коллегу перед встречей, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге — это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным, и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.