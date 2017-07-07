Путин и Трамп на встрече в Гамбурге обсудили ситуацию в Украине

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Доннальд Трамп на встрече в Гамбурге (Германия) обсудили ситуацию в Украине. Об этом заявил Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

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По словам Путина, на встрече с Трампом обсуждалась ситуация в Украине, в Сирии, борьба с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал Путин.