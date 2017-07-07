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21:44 (мск), источник: Ipress.ua

Столтенберг назвал условия вступления Украины в НАТО

Для обретения Украиной членства в НАТО необходим консенсус всех союзников и желание самого государства.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Укринформ».

«Если говорить о членстве, то важный сигнал состоит в том, что все 29 союзников должны согласовать это консенсусом. И, конечно, сама Украина должна решить стать членом НАТО или нет», — отметил глава Альянса.

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Столтенберг отметил, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться и влиять на процесс принятия этого решения.

«Каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь и решать, брать или нет участие в организациях по безопасности, как НАТО», — добавил генсек.

По его убеждению, сейчас основные усилия Украина должна сосредоточить на проведении реформ, а НАТО будет помогать в этом, включая модернизацию Вооруженных сил и борьбу с коррупцией.

«Украина шаг за шагом становится более способной достичь стандартов НАТО в различных сферах», — убежден Столтенберг.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины», которым интеграцию в НАТО определено одним из национальных приоритетов.

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