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21:41 (мск), источник: УНИАН

Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в Нацгвардию

Количество граждан Украины, подлежащих призыву в августе 2017 года, пока не называется.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальную гвардию. Соответствующий указ № 178/2017 от 7 июля опубликован на президентском сайте.

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«Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины годных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым уже исполнилось 20 лет, а также тех, кто не достиг 27-летнего возраста и не имеет права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в документе.

Кабинету министров необходимо определить численность граждан Украины, подлежащих призыву в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальную гвардию Украины, и объемы расходов для проведения такого призыва.

Правительству, областным, Киевской городской государственным администрациям необходимо обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва в августе 2017 граждан Украины на срочную военную службу в Национальную гвардию Украины.

Кроме того, указом предусмотрено, что Министерству инфраструктуры необходимо обеспечить по заявкам Министерства обороны и Министерства внутренних дел перевозку лиц, указанных в указе, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки в соответствии с действующими тарифами.

Как известно, ранее в Украине завершили призыв офицеров запаса, в район проведения антитеррористической операции поедут только те военные, которые подпишут контракт.

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