Власти Крыма заявили, что полуостров не вернется в состав Украины

Источник: РИА Новости

Общий политический комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ ранее принял проект резолюции, в которой Россию призывают отменить решение о присоединении Крыма. Российская делегация голосовала против проекта. По проекту еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую будут включены все принятые ассамблеей резолюции.

«Воссоединение Крыма с Россией — это на века, все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины», — сказал Смирнов.

По его словам, никаким решениям международных организаций не под силу повлиять на результаты мартовского референдума 2014 года, когда крымчане законным путем, воспользовавшись правом на самоопределение, сделали выбор в пользу воссоединения с Россией.

«Мы считаем, что отказ Украины признать волеизъявление крымчан является вопиющим нарушением прав человека, которому просто обязано дать оценку мировое сообщество, а не устраняться от крымского вопроса» Заур Смирнов глава регионального межнационального комитета