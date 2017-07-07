Тиллерсон: США хотят получить гарантии невмешательства России в дела США
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет получить от Москвы обязательства по невмешательству в американские дела.
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет получить от Москвы обязательства по невмешательству в американские дела.
«Мы договорились продолжать дискуссии по поводу того, как мы можем получить обязательства, что российское правительство не намеревается и не будет вмешиваться в наши дела в будущем, и как создать рамки, в которых мы сможем