Тиллерсон: США хотят получить гарантии невмешательства России в дела США

«Мы договорились продолжать дискуссии по поводу того, как мы можем получить обязательства, что российское правительство не намеревается и не будет вмешиваться в наши дела в будущем, и как создать рамки, в которых мы сможем каким-то образом оценить, что происходит в киберпространстве и кого привлекать к ответственности. И это вопрос, безусловно, шире, чем просто отношения России и США», — сказал он журналистам.