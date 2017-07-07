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21:53 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон: США хотят получить гарантии невмешательства России в дела США

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет получить от Москвы обязательства по невмешательству в американские дела.

Источник: РИА Новости

«Мы договорились продолжать дискуссии по поводу того, как мы можем получить обязательства, что российское правительство не намеревается и не будет вмешиваться в наши дела в будущем, и как создать рамки, в которых мы сможем каким-то образом оценить, что происходит в киберпространстве и кого привлекать к ответственности. И это вопрос, безусловно, шире, чем просто отношения России и США», — сказал он журналистам.

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