Тиллерсон: Трамп и Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах

Первая встреча лидеров России и США прошла в Гамбурге на полях «Большой двадцатки» и продолжалась почти 2,5 часа.
Большая часть дискуссий, по словам Тиллерсона, была посвящена сирийскому урегулированию «с большим количеством деталей и обменом мнений по тому соглашению, которое было анонсировано сегодня».
Тиллерсон добавил, что Трамп и Путин попытались прояснить, «куда мы движемся», и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.
«По большей части наши цели совпадают. На то, как мы к ней движемся, у нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги. И то, где у нас есть различия, у нас есть больше работы, которую мы должны проделать» — заявил Тиллерсон.
«Может быть, наш подход неправильный, а их — правильный?» — сказал госсекретарь США.