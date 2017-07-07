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22:36 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон: Трамп и Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: РИА Новости

Первая встреча лидеров России и США прошла в Гамбурге на полях «Большой двадцатки» и продолжалась почти 2,5 часа.

Большая часть дискуссий, по словам Тиллерсона, была посвящена сирийскому урегулированию «с большим количеством деталей и обменом мнений по тому соглашению, которое было анонсировано сегодня».

Тиллерсон добавил, что Трамп и Путин попытались прояснить, «куда мы движемся», и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.

«По большей части наши цели совпадают. На то, как мы к ней движемся, у нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги. И то, где у нас есть различия, у нас есть больше работы, которую мы должны проделать» — заявил Тиллерсон.

«Может быть, наш подход неправильный, а их — правильный?» — сказал госсекретарь США.

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