Тиллерсон: Трамп и Путин уделили Сирии большую часть времени на переговорах

Тиллерсон добавил, что Трамп и Путин попытались прояснить, «куда мы движемся», и попытаться добиться ясности, как конфликт в Сирии видит каждая из сторон — сходства в позициях и их различия.

«По большей части наши цели совпадают. На то, как мы к ней движемся, у нас есть разные взгляды, но у нас гораздо больше общего, чем различий. Мы потратили много времени, обсуждая дальнейшие шаги. И то, где у нас есть различия, у нас есть больше работы, которую мы должны проделать» — заявил Тиллерсон.