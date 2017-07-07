День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях

Источник: РИА "Новости"

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел напряженный день на саммите G20, а также встретился с коллегами из США, Южной Кореи и Японии. Примечательно, что и на сессиях форума, и на двусторонних встречах удалось достичь результатов.

Главным событием дня стала первая встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Лидерам удалось не только наладить контакт, но и сразу достичь определенных договоренностей.

Как рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по итогам встречи Россия и США договорились о введении зоны деэскалации на юге Сирии с 9 июля.

Россия и США взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать гуманитарный доступ и наладить контакты между находящимися там оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании. На первых порах безопасность вокруг этой зоны будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции при координации с США и Иорданией, сказал министр.

Видео Владимир Путин встретился с Синдзо Абэ на полях саммита G20

Еще одна договоренность касается Украины. Американская сторона сообщила, что Вашингтон назначил специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса, сказал Лавров. По его словам, спецпредставитель прибудет в Москву в ближайшее время.

Большое внимание на встрече было уделено вопросам кибербезопасности. По итогам обсуждения стороны приняли решение создать двустороннюю рабочую группу по информационной безопасности, которая будет заниматься всеми вопросами этой сферы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях.

Затрагивался и вопрос якобы организованных Россией хакерских атак на объекты в США. Президент Трамп слышал заявление российских властей о невмешательстве в выборы США, принимает их и считает, что кампания по обвинению России в обратном является «странной», сказал Лавров.

Министр рассказал и о том, что встреча лидеров прошла в конструктивной атмосфере. Это было заметно и по самим президентам, которые на открытой для журналистов части встречи чувствовали себя свободно, открыто. При этом оба они высказались за более плотный диалог по двусторонней и международной повесткам дня.

Повестка саммита

Помимо двусторонних встреч Путин принимал участие и в сессиях саммита. Результатом одной из них — по политическим вопросам — стало совместное заявление лидеров «двадцатки» по вопросам борьбы с терроризмом. Документ непросто согласовывался, однако в конечном итоге его удалось принять, о чем и сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Что касается исконно «двадцаточной», то есть экономической повестки дня, то в этой области обсуждение также было плодотворным. Участники саммита G20 в целом согласны с необходимостью отказа от протекционизма в торговле, сообщила шерпа РФ в Группе 20 Светлана Лукаш. По ее словам, задача «двадцатки» состояла в том, чтобы показать, «что этот процесс может быть только выгодным, что он все равно необратим, что страны только выиграют от какого-то совместного сотрудничества».

«В целом, это получилось. Думаю, вы увидите это в итоговом коммюнике», — указала российский шерпа в G20.

По оценке Лукаш, в целом саммит в Гамбурге проходит конструктивно, без особенной конфронтации.

«Я не заметила, чтобы была сильная конфронтация на саммите, — сказала она. — Встреча была достаточно конструктивной. Меня даже поразило выступление президента США. Он в принципе говорил и про необходимость заботиться о климате, и про чистую энергетику».

«На нашем уровне (представителей стран) есть гораздо больше деталей и разница позиций видна гораздо сильнее», — отметила она.