Лукашенко: налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной

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«Сегодня белорусская налоговая система активно развивается и совершенствуется, и вам необходимо сделать ее более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ», — отметил Александр Лукашенко.

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Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом. «Формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение государственного бюджета, выявление и профилактика экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей — вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед вами», — говорится в поздравлении.