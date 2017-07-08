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00:25 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговую систему Беларуси необходимо сделать более простой и понятной. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко работников налоговых органов Беларуси по случаю их профессионального праздника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня белорусская налоговая система активно развивается и совершенствуется, и вам необходимо сделать ее более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ», — отметил Александр Лукашенко.

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Президент подчеркнул, что от эффективности деятельности налоговых органов во многом зависит благополучие народа и страны в целом. «Формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение государственного бюджета, выявление и профилактика экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей — вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед вами», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что работники налоговых органов и впредь будут повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами.

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