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01:26 (мск), источник: ТАСС

В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс внес в Конгресс поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год, которая подразумевает введение новых санкций в отношении России за приписываемые ей нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении законодателя.

С его точки зрения, российское руководство не первый год «игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД». «Недавнее размещение запрещенных [соглашением] ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность», — утверждает он.

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«Россияне не были привлечены к ответственности за размещение и испытание этих ракет, и США не могут продолжать действовать в том же ключе, пока [президент России Владимир] Путин посылает их (ракеты — прим. ТАСС) в поле. Эта поправка подразумевает введение санкций против России за ее нарушение ДРСМД, ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения, а также нацелена против государств-спонсоров терроризма, которые их приобретают», — высказал мнение конгрессмен.

Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года. В соответствии с этим договором его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Комментарии
1
Елена Ю
О, боги! Как смешно! У нас вся Европа утыкана американскими ПРО!) Надо же такой бред придумать.. чем дальше в лес тем смешнее клоуны.
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