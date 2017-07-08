В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении законодателя.

С его точки зрения, российское руководство не первый год «игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД». «Недавнее размещение запрещенных [соглашением] ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность», — утверждает он.

«Россияне не были привлечены к ответственности за размещение и испытание этих ракет, и США не могут продолжать действовать в том же ключе, пока [президент России Владимир] Путин посылает их (ракеты — прим. ТАСС) в поле. Эта поправка подразумевает введение санкций против России за ее нарушение ДРСМД, ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения, а также нацелена против государств-спонсоров терроризма, которые их приобретают», — высказал мнение конгрессмен.

Как заявлял ранее первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, Соединенные Штаты рассчитывают, что Россия вернется к соблюдению ДРСМД, однако готовы привлечь РФ к ответственности за его невыполнение.

В июле 2014 года США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.