Японские СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве

Источник: AP 2017

Среди них — вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо, а также генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Глава оборонного ведомства Томоми Инада, которая хоть и является протеже премьера, будет вынуждена оставить должность. Фигура политика вызывает недовольство и в стане оппозиционных сил, и в кругах правящей либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения многих, стало необдуманное заявление Инады накануне выборов в законодательное собрание Токио. Во время агитационного периода она призвала избирателей от имени министерства обороны и сил самообороны отдать свои голоса за кандидата от ЛДП, что противоречит японским законам и мировоззрению народа островного государства.

За высказыванием министра обороны последовал шквал критики со стороны оппозиционных сил и прессы. К слову, ЛДП потерпела сокрушительное поражение на выборах в столичный парламент, что свидетельствует об ослаблении позиций премьер-министра Синдзо Абэ на национальном уровне. Кроме того, данные СМИ свидетельствуют о будущем смещении с должности нынешнего министра юстиции Японии Кацутоси Канэды и министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Ясухисы Сиодзаки.

Внимание политологов в настоящий момент привлечено к министру иностранных дел Японии, которого называют преемником Синдзо Абэ на посту руководителя правительства. Не исключается, что Фумио Кисида покинет министерство и уйдет в руководство партии.