Японские СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве
Ожидается, что
Ожидается, что
Среди них —
Глава оборонного ведомства Томоми Инада, которая хоть и является протеже премьера, будет вынуждена оставить должность. Фигура политика вызывает недовольство и в стане оппозиционных сил, и в кругах правящей
Последней каплей, которая переполнила чашу терпения многих, стало необдуманное заявление Инады накануне выборов в законодательное собрание Токио. Во время агитационного периода она призвала избирателей от имени министерства обороны и сил самообороны отдать свои голоса за кандидата от ЛДП, что противоречит японским законам и мировоззрению народа островного государства.
За высказыванием министра обороны последовал шквал критики со стороны оппозиционных сил и прессы. К слову, ЛДП потерпела сокрушительное поражение на выборах в столичный парламент, что свидетельствует об ослаблении позиций
Внимание политологов в настоящий момент привлечено к министру иностранных дел Японии, которого называют преемником Синдзо Абэ на посту руководителя правительства. Не исключается, что Фумио Кисида покинет министерство и уйдет в руководство партии.
Пока не ясно, кто потенциально может заменить Кисиду на должности главы МИД. Среди потенциальных кандидатов называют имя руководителя политсовета ЛДП Тосимицу Мотэги, который ранее исполнял обязанности политического заместителя министра иностранных дел и имеет опыт работы во внешнеполитической сфере.