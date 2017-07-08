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06:35 (мск), источник: Российская газета

Японские СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве

Ожидается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ четвертого августа обновит состав правительства. Свои посты, как предсказывают журналисты, сохранят политические тяжеловесы и опора главы государства.

Источник: AP 2017

Среди них — вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо, а также генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Глава оборонного ведомства Томоми Инада, которая хоть и является протеже премьера, будет вынуждена оставить должность. Фигура политика вызывает недовольство и в стане оппозиционных сил, и в кругах правящей либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения многих, стало необдуманное заявление Инады накануне выборов в законодательное собрание Токио. Во время агитационного периода она призвала избирателей от имени министерства обороны и сил самообороны отдать свои голоса за кандидата от ЛДП, что противоречит японским законам и мировоззрению народа островного государства.

За высказыванием министра обороны последовал шквал критики со стороны оппозиционных сил и прессы. К слову, ЛДП потерпела сокрушительное поражение на выборах в столичный парламент, что свидетельствует об ослаблении позиций премьер-министра Синдзо Абэ на национальном уровне. Кроме того, данные СМИ свидетельствуют о будущем смещении с должности нынешнего министра юстиции Японии Кацутоси Канэды и министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Ясухисы Сиодзаки.

Внимание политологов в настоящий момент привлечено к министру иностранных дел Японии, которого называют преемником Синдзо Абэ на посту руководителя правительства. Не исключается, что Фумио Кисида покинет министерство и уйдет в руководство партии.

Пока не ясно, кто потенциально может заменить Кисиду на должности главы МИД. Среди потенциальных кандидатов называют имя руководителя политсовета ЛДП Тосимицу Мотэги, который ранее исполнял обязанности политического заместителя министра иностранных дел и имеет опыт работы во внешнеполитической сфере.

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Японские СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве
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