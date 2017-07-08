Назаров и Варнавский поздравили омичей с Днем семьи

Первые лица Омской области поздравили омичей с днем семьи, любви и верности, который отмечается по всей стране сегодня, 8 июля. Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский пожелали землякам семейного благополучия.

— Этот праздник в нашей стране отмечают в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь служит примером любви и преданности друг другу. Семейное счастье наполняет жизнь смыслом, помогает преодолевать любые невзгоды. Пусть всех омичей всегда согревает тепло домашнего очага и каждый день будет наполнен радостью и любовью!