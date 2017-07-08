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09:46 (мск), источник: Om1.ru

Назаров и Варнавский поздравили омичей с Днем семьи

Сегодня в России отмечается день семьи, любви и верности.

Источник: РИА "Новости"

Первые лица Омской области поздравили омичей с днем семьи, любви и верности, который отмечается по всей стране сегодня, 8 июля. Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский пожелали землякам семейного благополучия.

Из текста поздравления:

 — Этот праздник в нашей стране отмечают в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь служит примером любви и преданности друг другу. Семейное счастье наполняет жизнь смыслом, помогает преодолевать любые невзгоды. Пусть всех омичей всегда согревает тепло домашнего очага и каждый день будет наполнен радостью и любовью!

Варнавский и Назаров подчеркнули, что крепкие и счастливые семьи — фундамент крепкой страны.

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