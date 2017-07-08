Вячеслав Двораковский: Сама жизнь толкает к повышению стоимости проезда в Омске
Мэр Омска пригрозил повышением стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в случае отказа от продажи зданий транспортных предприятий.
Мэр Омска пригрозил повышением стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в случае отказа от продажи зданий транспортных предприятий.
Утром 8 июля в прямом эфире программы «Наш Омск» мэр Вячеслав Двораковский пригрозил повышением стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в случае отказа Омского городского Совета от включения пустующих зданий транспортных предприятий в программу приватизации. По словам градоначальника, если не продать эти здания, то в бюджете Омска не будет денег на компенсацию разницы между реальной и экономически обоснованной стоимостью проезда.
«Мы перевозим людей за 22 рубля при себестоимости, установленной Региональной энергетической комиссией в 27−29 рублей, за одну поездку. В бюджете мы должны предусмотреть средства на компенсацию этой разницы. На сегодня этих денег нет. Департамент транспорта и пассажирские предприятия провели оптимизацию, освободились помещения. Их необходимо продать, а вырученные средства направить на компенсацию разницы в тарифе и покупку нового подвижного состава в лизинг. Не все депутаты поддержали это. Сама жизнь толкает к тому, чтобы повышать стоимость проезда. Думаю, что к депутатам придет это понимание», — сказал Вячеслав Двораковский.
Мэр также отметил, что председатель
Как ранее сообщал «СуперОмск», депутаты Омского городского Совета выезжали на место и проверяли пустующее троллейбусное депо, которое предлагают выставить на продажу. Однако и после проверки они отклонили предложение мэрии.