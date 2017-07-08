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10:05 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «В губернии семьям с детьми выплачивается 28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций»

В субботу, 8 июля, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Всероссийским днем семьи, любви и верности.

Источник: Volga News

«Этим праздником мы обязаны святым благоверным Петру и Февронии Муромским, супружеский союз которых преодолел все невзгоды, прошел испытание временем и стал символом семейного счастья, — говорится в поздравлении. — Большая, крепкая, благополучная семья — это основа сильной страны и здорового общества. Объединяя разные поколения, она является хранительницей духовно-нравственных норм, национальных и культурных традиций».

Руководитель области подчеркнул, что семейные и социально-демографические вопросы находятся в центре внимания федеральных органов власти и регионального правительства.

«У нас накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики, — напомнил глава региона. — На территории губернии семьям с детьми производится выплата 28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций. В этом году более чем в три раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, с 30 до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг».

Об эффективности принимаемых мер свидетельствуют улучшение показателей региона в сфере демографии и тенденция к увеличению многодетных семей в Самарской области. «С 2010 года их количество выросло более чем в два раза и достигло 22,5 тысяч, — сообщил губернатор. — Исключительно важно, что рождаемость в губернии растет за счет рождения второго, третьего и последующих детей».

Николай Меркушкин отметил, что власти региона будут и впредь поддерживать многодетные семьи, укреплять институт брака, оказывать помощь в решении жилищных и иных проблем молодых людей, начинающих семейную жизнь.

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