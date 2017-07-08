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08:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

КПРФ следит за школами и больницами

Избирательным комиссиям в Москве дана установка смягчить подход к проверке подписей кандидатов в муниципальные депутаты, которые выдвигаются не от парламентских партий. Соответствующее письмо разослал глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов. Кандидатов «Единой России» еще до официального выдвижения в нарушениях обвиняют коммунисты: КПРФ собирает сведения о встречах победителей праймериз с избирателями в бюджетных учреждениях.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава МГИКа Валентин Горбунов разослал инструкции нижестоящим избиркомам, которые будут регистрировать кандидатов на муниципальных выборах. Он требует обеспечить «единообразный подход к разным кандидатам». «Незначительные погрешности, исправления и сокращения не являются основаниями для признания подписи избирателя недействительной», — указывает он.

Глава Российского фонда свободных выборов Роман Смирнов говорит, что письмо — «дополнительное разъяснение норм закона», которое позволит подойти к проверке подписей «достаточно либерально». Оппозиция нередко жалуется на то, что избиркомы формально подходят к проверке документов и на основании незначительных нарушений в оформлении имеют возможность не регистрировать кандидатов.

Инструкции МГИКа касаются тех, кто пойдет на выборы не от думских партий, а вынужден будет собирать подписи. В частности, о проведении конференции по выдвижению кандидатов сообщили вчера в «Яблоке»: партия выдвинула 1007 кандидатов. Среди «яблочников» — участники проекта Дмитрия Гудкова по «выдвижению демократов» в муниципальные депутаты. Он собрал более 1,3 тыс. человек, которым предложил пойти на выборы от «Яблока», ПАРНАС и через самовыдвижение. Господин Гудков в следующем году хочет баллотироваться в мэры, ему нужны будут подписи муниципалов.

Подписей кандидату в муниципальные депутаты в Москве нужно немного, напоминает политический юрист Гарегин Митин. «К примеру, в районе Гольяново минимальное число необходимых подписей для выдвижения кандидата — 35−36, максимальное возможное — 39−49», — говорит он.

Но у самовыдвиженцев могут возникнуть проблемы и до проверки подписей в территориальных избирательных комиссиях.

По словам самовыдвиженки Татьяны Максимовой, которая баллотируется в Сокольниках, у нее «возникли сложности с изготовлением подписных листов» в нескольких типографиях района. «В типографии “ТДМ-Пресс” мне объяснили отказ тем, что в прокуратуре им грозили проверками, запретили печатать любые агитационные материалы», — рассказала она. В типографии «Дельта-центр» сначала документы напечатать согласились, однако после получения образца подписного листа пришел ответ: «Извините, с частными лицами не работаем» (текст есть у «Ъ»). Как сказали «Ъ» в типографии «ТДМ-Пресс», подписные листы напечатать невозможно, так как «оборудование рассчитано на более тиражные заказы».

Единороссы выдвинут кандидатов в депутаты последними из думских партий — 15 июля. Однако они уже ведут полноценную избирательную кампанию, утверждают в КПРФ.

На одной из встреч 26 июня в гимназии № 1591 (район Новокосино) победители праймериз единороссов встречались с родителями учеников. Как рассказала «Ъ» одна из активисток района, попросившая себя не называть, «родителям через учеников рассылали приглашения прийти в школу и познакомиться с будущими депутатами». В приглашении говорится, что в школе планируется встреча с учительницей русского языка и литературы Светланой Виноградовой, которая «в этом году баллотируется в депутаты района Новокосино».

По словам активистки, подобная встреча с кандидатами прошла и в поликлинике № 66. Кроме того, кандидаты-единороссы якобы встречались с сотрудниками детской поликлиники № 87 в Ховрино. На встрече присутствовали глава муниципального округа Ховрино Александр Чибизов и победители праймериз. Андрей Клычков сказал «Ъ», что ему «ежедневно поступают сообщения о встречах в бюджетных учреждениях».

Глава исполкома столичного отделения «Единой России» Олег Смолкин заявил «Ъ», что разберется со всеми заявленными случаями, поскольку «чистота избирательной кампании партии — один из главных ее приоритетов».

Лиза Миллер

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