КПРФ следит за школами и больницами

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Глава МГИКа Валентин Горбунов разослал инструкции нижестоящим избиркомам, которые будут регистрировать кандидатов на муниципальных выборах. Он требует обеспечить «единообразный подход к разным кандидатам». «Незначительные погрешности, исправления и сокращения не являются основаниями для признания подписи избирателя недействительной», — указывает он.

Глава Российского фонда свободных выборов Роман Смирнов говорит, что письмо — «дополнительное разъяснение норм закона», которое позволит подойти к проверке подписей «достаточно либерально». Оппозиция нередко жалуется на то, что избиркомы формально подходят к проверке документов и на основании незначительных нарушений в оформлении имеют возможность не регистрировать кандидатов.



Инструкции МГИКа касаются тех, кто пойдет на выборы не от думских партий, а вынужден будет собирать подписи. В частности, о проведении конференции по выдвижению кандидатов сообщили вчера в «Яблоке»: партия выдвинула 1007 кандидатов. Среди «яблочников» — участники проекта Дмитрия Гудкова по «выдвижению демократов» в муниципальные депутаты. Он собрал более 1,3 тыс. человек, которым предложил пойти на выборы от «Яблока», ПАРНАС и через самовыдвижение. Господин Гудков в следующем году хочет баллотироваться в мэры, ему нужны будут подписи муниципалов.



Подписей кандидату в муниципальные депутаты в Москве нужно немного, напоминает политический юрист Гарегин Митин. «К примеру, в районе Гольяново минимальное число необходимых подписей для выдвижения кандидата — 35−36, максимальное возможное — 39−49», — говорит он.

Но у самовыдвиженцев могут возникнуть проблемы и до проверки подписей в территориальных избирательных комиссиях.

По словам самовыдвиженки Татьяны Максимовой, которая баллотируется в Сокольниках, у нее «возникли сложности с изготовлением подписных листов» в нескольких типографиях района. «В типографии “ТДМ-Пресс” мне объяснили отказ тем, что в прокуратуре им грозили проверками, запретили печатать любые агитационные материалы», — рассказала она. В типографии «Дельта-центр» сначала документы напечатать согласились, однако после получения образца подписного листа пришел ответ: «Извините, с частными лицами не работаем» (текст есть у «Ъ»). Как сказали «Ъ» в типографии «ТДМ-Пресс», подписные листы напечатать невозможно, так как «оборудование рассчитано на более тиражные заказы».

Единороссы выдвинут кандидатов в депутаты последними из думских партий — 15 июля. Однако они уже ведут полноценную избирательную кампанию, утверждают в КПРФ.

На одной из встреч 26 июня в гимназии № 1591 (район Новокосино) победители праймериз единороссов встречались с родителями учеников. Как рассказала «Ъ» одна из активисток района, попросившая себя не называть, «родителям через учеников рассылали приглашения прийти в школу и познакомиться с будущими депутатами». В приглашении говорится, что в школе планируется встреча с учительницей русского языка и литературы Светланой Виноградовой, которая «в этом году баллотируется в депутаты района Новокосино».