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08:46 (мск), источник: ДЕЙТА

В штабе ТОФ началась проверка

В штабе ТОФ началась проверка.

Источник: Reuters

В штабе Тихоокеанского флота началась контрольная проверка физической подготовки, об этом ИА «Дейта. ру» сообщили в пресс-службе ТОФ. Проверка физической подготовки касается всех категорий военнослужащих. Кроме того оценке подвергается и качество управления физической подготовки в управлениях, отделах и службах, — рассказали специалисты.

В ходе проверки военнослужащие выполняют упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдают зачёты в таких упражнениях как челночный бег, подтягивание и выход силой на перекладине, отжимание, жим штанги, кросс на дистанцию 1,3 или 5 километров, плавание на 50 и 100 метров кролем и брассом, ныряние под водой на максимальную длину.

Ирина Петрова.

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