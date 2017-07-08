Правительство утвердило концепцию единого интернет-ресурса с данными о гражданах РФ

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«Подписанным распоряжением утверждены Концепция формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и план её реализации», — говорится в сообщении.

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Концепцией определяются цель, основные принципы формирования и ведения федерального ресурса о населении, его структура и состав сведений, требования к федеральной государственной информационной системе, в которой обеспечивается формирование и ведение федерального ресурса о населении, в том числе к обеспечению безопасности информации и организации информационного взаимодействия с другими государственными и муниципальными информационными системами, порядок формирования федерального ресурса о населении.

Отмечается, что цель формирования федерального ресурса о населении — создание системы учёта сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

«Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтённых в других информационных системах, не предусматривается», — говорится в сообщении.

Доступ к сведениям федерального ресурса в электронном виде будет предоставляться гражданам через единый портал государственных и муниципальных услуг.

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Эти сведения могут быть также использованы гражданами при обращении за госуслугами через единый портал госуслуг.

Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа, рассчитанные на 2017−2025 годы.