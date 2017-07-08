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10:07 (мск), источник: Интерфакс

Правительство утвердило концепцию единого интернет-ресурса с данными о гражданах РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым утверждена концепция формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России, сообщает в субботу официальный сайт правительства России.

Источник: Reuters

«Подписанным распоряжением утверждены Концепция формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и план её реализации», — говорится в сообщении.

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Концепцией определяются цель, основные принципы формирования и ведения федерального ресурса о населении, его структура и состав сведений, требования к федеральной государственной информационной системе, в которой обеспечивается формирование и ведение федерального ресурса о населении, в том числе к обеспечению безопасности информации и организации информационного взаимодействия с другими государственными и муниципальными информационными системами, порядок формирования федерального ресурса о населении.

Отмечается, что цель формирования федерального ресурса о населении — создание системы учёта сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

«Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтённых в других информационных системах, не предусматривается», — говорится в сообщении.

Доступ к сведениям федерального ресурса в электронном виде будет предоставляться гражданам через единый портал государственных и муниципальных услуг.
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Эти сведения могут быть также использованы гражданами при обращении за госуслугами через единый портал госуслуг.

Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа, рассчитанные на 2017−2025 годы.

Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления.

Комментарии
1
Viktor Antonov
Распоряжение - это внутриведомственный документ, который не является нормативно-правовым актом. Это результат ПОЛИТИЧЕКОЙ линии нынешнего правительства, и он имеет ограниченное временное действие. А проблема важная и давно назрело РЕШЕНИЕ. Поэтому надо было бы принять ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства о создании электронного ресурса, касающегося всего населения России и её "гостей". Ведь это нонсенс, когда для поездок за границу граждане сдают отпечатки пальцев и руки, а внутри страны полиция подчас человека не может идентифицировать. Компьютер у каждого врача, а попал человек в другую больничку и никто ничего о его здоровье не знает. Вот и вся электроника.
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