Поздравление Александра Ярошука с Днём Города

Этот яркий праздник еще один повод вспомнить, как преображается с каждым годом Калининград — растут микрорайоны новостроек, обновляются старые здания, развивается инфраструктура, благоустраиваются улицы, скверы, площади и дворы.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас ведется реконструкция и строительство объектов городской инфраструктуры — дорог, мостов, спортивных сооружений, которые уже завтра дадут новый импульс развитию Калининграда, сделают его еще привлекательней и комфортней для жизни и работы.

И все это — результат наших с вами совместных усилий!

Благодарю каждого из вас за любовь к родному городу, за ваш труд, бесценную помощь в его развитии! Уверен, вместе нам под силу сделать Калининград одним из лучших городов России!

Дорогие калининградцы, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи во всем! Пусть Бог хранит вас!

С праздником, дорогие калининградцы! С Днем рождения, Калининград!

С уважением,

Глава городского округа.