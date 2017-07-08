Поздравление Александра Ярошука с Днём Города
«От всей души поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города!
«От всей души поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города!
Этот яркий праздник еще один повод вспомнить, как преображается с каждым годом Калининград — растут микрорайоны новостроек, обновляются старые здания, развивается инфраструктура, благоустраиваются улицы, скверы, площади и дворы.
Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас ведется реконструкция и строительство объектов городской инфраструктуры — дорог, мостов, спортивных сооружений, которые уже завтра дадут новый импульс развитию Калининграда, сделают его еще привлекательней и комфортней для жизни и работы.
И все это — результат наших с вами совместных усилий!
Благодарю каждого из вас за любовь к родному городу, за ваш труд, бесценную помощь в его развитии! Уверен, вместе нам под силу сделать Калининград одним из лучших городов России!
Дорогие калининградцы, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи во всем! Пусть Бог хранит вас!
С праздником, дорогие калининградцы! С Днем рождения, Калининград!
С уважением,
Глава городского округа.
«Город Калининград» А. Г. Ярошук.