Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Психолог расшифровал рукопожатие Путина и Трампа
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Космическая одиссея. Жизнь и музыка Жанны АгузаровойОдной из самых эпатажных российских певиц исполняется 55 лет.
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
9В Китае сошли два оползня
10:15 (мск), источник: ТАСС

Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге

Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования.

Источник: Reuters

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона началась в Гамбурге в отеле Atlantic. Беседа проходит за рабочим завтраком.

Читайте также
День Путина на G20: договоренности на мировом и двустороннем уровнях

Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования. Участники «нормандской четверки» проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

Вопрос украинского урегулирования будет поднят на полях гамбургского саммита не в первый раз: в частности, в пятницу он среди прочих обсуждался на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву. По словам Лаврова, «условлено создать канал между представителем РФ и представителем США» для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, «опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе [по Украине] и в «нормандском формате».

Комментарии
4
Руслан Мамин - Сибиряк
Нам не нужно гадить, мы с такими умниками сами себя изживем. Ни дорог, ни заводов, ни ценностей семьи. Одна духовитость с голым задом. А сечин, греф, миллер, димочка ни в чем себе не отказывают. К народу надо повергнуться и вытащить его из нищеты и кредитного рабства.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Евгений Дюнин
Порошенко наблюдает за ходом переговоров с рюмочной напротив...)))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил Драгунов
Петюха по телефону им цу дает))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге
Палата представителей США на будущей неделе может рассмотреть санкции против РФ
Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге
Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
В Конгрессе решили наказать РФ за нарушение договора о ракетах
Антиглобалисты продолжили акции протеста в Гамбурге
Жирков ответил на предложение депутата Госдумы дать ему в морду
Суд амнистировал двоих фигурантов дела о гибели главы Total
В России появится единый ресурс с данными о населении
Спорт
«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче Свой следующий матч москвичи проведут 14 июля — соперником «Спартака» в борьбе за Суперкубок станет «Локомотив»
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь