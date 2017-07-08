Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге
Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования.
Как рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования.
ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона началась в Гамбурге в отеле Atlantic. Беседа проходит за рабочим завтраком.
Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования. Участники «нормандской четверки» проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.
Вопрос украинского урегулирования будет поднят на полях гамбургского саммита не в первый раз: в частности, в пятницу он среди прочих обсуждался на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Как сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву. По словам Лаврова, «условлено создать канал между представителем РФ и представителем США» для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, «опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе [по Украине] и в «нормандском формате».