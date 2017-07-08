Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге потрясающей, сообщают в субботу западные СМИ.
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге потрясающей, сообщают в субботу западные СМИ.
Встреча двух президентов состоялась накануне.
Ранее Трамп также назвал отличным и изумительным первый день саммита G20.
Саммит «группы двадцати» проходит в германском Гамбурге