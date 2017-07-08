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11:06 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге потрясающей, сообщают в субботу западные СМИ.

Источник: AP 2017

Встреча двух президентов состоялась накануне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Трамп также назвал отличным и изумительным первый день саммита G20.

Саммит «группы двадцати» проходит в германском Гамбурге 7—8 июля.

Комментарии
5
Йона Поткиванок
Нравится! И всю задницу до блеска европейцы вылизали и Путин разрешил до себя дотронуться... Это ему не каких-то там всемирно известных моделей за выпуклости и вогнутости лапать...
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алекс ефимова
Ну все ,дома в угол конгрессмены поставят...)))))))
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Наталья Наталья
Придётся американским СМИ провести перезагрузку системы)
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