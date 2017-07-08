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11:05 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов принял отставку Стрельбицкого

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о принятии отставки бывшего министра курортов и туризма Республики Сергея Стрельбицкого по собственному желанию. Соответствующий указ выложен на портале правительства РК.

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку Стрельбицкого Сергея Валентиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра курортов и туризма РК 17 июля 2017 года согласно поданному заявлению», — отмечается в документе.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), государственный совет РК принял кандидатуру Вадима Волченко, предложенную главой Республики для назначения на пост министра курортов и туризма Крыма. За это решение во время внеочередной сессии, которая состоялась в пятницу, 7 июля, проголосовали 63 депутата.

Вадим Волченко в мае 2014 года возглавил региональное подразделение МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Редакция на сегодняшний день представлена лидерами медиарейтингов радиостанцией «Спутник в Крыму» и сайтом РИА Новости (Крым), а также мультимедийным пресс-центром в центре крымской столицы, соединяющим по видеосвязи полуостров не только с Москвой, но и Вашингтоном, Римом, Пекином и другими мировыми столицами. Является членом регионального штаба ОНФ в Республике Крым и сопредседателем крымского отделения общественной организации «Деловая Россия».

Вадим Волченко создал и руководил несколькими проектами в медиа- и рекреационной сферах. В 2010—2014 годах возглавлял Республиканский комитет по информации в Крыму.

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