Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине
На встрече президента России Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в Гамбурге была обсуждена ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Об этом в субботу, 8 июля, сообщается на сайте Кремля.
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