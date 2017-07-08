Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине

Источник: AP 2017

Агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства, сообщает, что три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

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Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.