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12:49 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поздравил крымчан с Днем семьи, любви и верности

СИМФЕРОПОЛЬ. 8 июл — РИА Новости (Крым). Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем семьи, любви и верности. Поздравление размещено на сайте главы Республики.

Источник: РИА "Новости"

«На Руси всегда свято чтили и бережно хранили семейные традиции. Любовь, верность, тепло домашнего очага, забота о родных и близких — на этих непреходящих ценностях держится мир, они лежат в основе общества и государства», — отметил глава Крыма.

Празднование этого Дня предложили жители Мурома в 2008 году, идею поддержала Русская Православная Церковь, общественные организации и деятели по всей стране. География и масштабы праздника расширяются с каждым годом. В Крыму впервые отметили День семьи, любви и верности в 2010 году при поддержке партии «Русское единство».

По словам Аксенова, после воссоединения Крыма с Россией, торжества приобрели еще более широкий размах. Этот праздник отмечается представителями разных народов, вне зависимости от вероисповедания.

«Поддержка семьи, материнства и детства — один из ключевых приоритетов государственной политики в России и в Республике Крым. Не менее важно воспитание подрастающего поколения в духе уважения к традиционным для народов нашей страны духовным и семейным ценностям. Празднование Дня семьи, любви и верности способствует укреплению семейных традиций, формированию у молодежи правильных представлений о семейной жизни», — отметил Аксенов в своем поздравлении.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в День семьи, любви и верности в Симферополе пройдут различные мероприятия, в том числе Крестный ход, различные состязания, мастер-классы и многое другое. В парке имени Гагарина крымские семьи смогут принять участие в мастер-классах, спартакиаде, которая пройдет под девизом «Дружная семья — счастливая страна». А для юных гостей праздника (от 0 до 2 лет) подготовили забег в ползунках по гимнастическим матам.

День семьи, любви и верности ежегодно празднуется в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».

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