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13:01 (мск), источник: Nur.kz

Президентом Монголии стал оппозиционер и дзюдоист

Он занимался борьбой дзюдо и самбо, входил в монгольскую сборную.

Источник: Nur.kz

Во втором туре выборов президента Монголии победил представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Он опередил своего соперника из правящей Народной партии почти на 10% голосов, сообщает BBC Russian.

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Утром в субботу Генеральный избирательный комитет опубликовал результаты выборов после подсчета 99% голосов. Демократ Халтмаагийн Баттулга набрал 50,6% голосов (это около 610 тысяч человек), его противник, спикер парламента и член Народной партии Миеэгомбын Энхболд набрал 41,2%.

«Монголия победила, — заявил новоизбранный президент. — Я сейчас же начну работать над разрешением экономических трудностей и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал».

Во время кампании кандидат-демократ обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами рядовых граждан.

Это первый случай в истории страны, когда на президентских выборах проходил второй тур.

Халтмаагийн Баттулга в молодости занимался борьбой дзюдо и самбо, входил в монгольскую сборную. Он давно занимается политикой: он избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем — министра промышленности Монголии.

Кроме того, у избранного президента обширные бизнес-интересы: среди них и гостиница, и развлекательный парк, посвященный Чингисхану.

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