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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп признался в усложнении жизни собственной дочери

Президент США Дональд Трамп гордится дочерью Иванкой, однако осознает, что усложнил ей жизнь.

Источник: Reuters

Об этом сам хозяин Белого дома заявил в Гамбурге на саммите G20, презентуя открытие нового предпринимательского фонда для женщин, который помогала открыть Иванка. Его слова передает Associated Press.

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«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников главы государства.

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