Трамп признался в усложнении жизни собственной дочери
Президент США Дональд Трамп гордится дочерью Иванкой, однако осознает, что усложнил ей жизнь.
Президент США Дональд Трамп гордится дочерью Иванкой, однако осознает, что усложнил ей жизнь.
Об этом сам хозяин Белого дома заявил в Гамбурге на саммите G20, презентуя открытие нового предпринимательского фонда для женщин, который помогала открыть Иванка. Его слова передает Associated Press.
«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.
Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной