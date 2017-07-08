Трамп признался в усложнении жизни собственной дочери

Источник: Reuters

Об этом сам хозяин Белого дома заявил в Гамбурге на саммите G20, презентуя открытие нового предпринимательского фонда для женщин, который помогала открыть Иванка. Его слова передает Associated Press.

Читайте также В Саудовской Аравии подданному не позволили назвать свою дочь в честь Иванки Трамп

«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.