Губернатор Андрей Бочаров встретился с фронтовиком Максимом Загорулько

Подготовка к проведению масштабных мероприятий, посвященных 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, стала главной темой встречи губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым с участником Великой Отечественной войны, Почетным гражданином города-героя Волгограда Максимом Матвеевичем Загорулько.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, встреча состоялась сегодня утром на легендарной улице Мира, с которой начиналось восстановление Сталинграда и которая, в соответствии с наказами ветеранов, была капитально обновлена: дорога на улице отремонтирована, прилегающая территория приведена в порядок.