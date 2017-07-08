Губернатор Андрей Бочаров встретился с фронтовиком Максимом Загорулько
Главной темой стала подготовка к проведению масштабных мероприятий, посвященных 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.
Главной темой стала подготовка к проведению масштабных мероприятий, посвященных 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.
Подготовка к проведению масштабных мероприятий, посвященных 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, стала главной темой встречи губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым с участником Великой Отечественной войны, Почетным гражданином
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Также в ходе встречи Андрей Бочаров и Максим Загорулько обсудили новые задачи, связанные с инициативами ветеранов по благоустройству территорий и их общественной работой.