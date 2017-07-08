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14:11 (мск), источник: РИАЦ

Губернатор Андрей Бочаров встретился с фронтовиком Максимом Загорулько

Главной темой стала подготовка к проведению масштабных мероприятий, посвященных 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом.

Подготовка к проведению масштабных мероприятий, посвященных 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, стала главной темой встречи губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым с участником Великой Отечественной войны, Почетным гражданином города-героя Волгограда Максимом Матвеевичем Загорулько.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, встреча состоялась сегодня утром на легендарной улице Мира, с которой начиналось восстановление Сталинграда и которая, в соответствии с наказами ветеранов, была капитально обновлена: дорога на улице отремонтирована, прилегающая территория приведена в порядок.

Также в ходе встречи Андрей Бочаров и Максим Загорулько обсудили новые задачи, связанные с инициативами ветеранов по благоустройству территорий и их общественной работой.

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